Si rifiutò di mostrare il Green Pass: ammenda e inibizione per il Presidente del Messina Pietro Sciotto

Un’ammenda singolare, risalente tra l’altro a qualche mese fa. E’ quella comminata dalla Procura Federale a Pietro Sciotto, Presidente del Messina. Il numero uno del club, nel corso del match dello scorso 12 febbraio tra Messina e Foggia, si introdusse negli spogliatoi “rifiutandosi di esibire il Green Pass richiestogli dalla steward addetta incaricata a tale incombente, e non indossando il prescritto dispositivo di protezione individuale”. Per questo, oltre alla multa (di 500 euro), anche un’inibizione di 30 giorni. Di seguito il comunicato integrale.

“Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 480 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Pietro SCIOTTO, e della società ACR MESSINA S.R.L. avente oggetto la seguente condotta:

PIETRO SCIOTTO, Amministratore Unico della A.C.R. Messina S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F., delle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 della FIGC” (versione 6, del 10.02.2022), del decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e della Ordinanza del Ministero della Salute (21A06358) del 22/10/2021 in tema di “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A stagione sportiva 2021/2022 pubblicato dalla FIGC il 28/07/2021, il tutto per essere entrato nella zona spogliatoi in occasione della gara Messina – Foggia del 12.02.2022 valevole per il Campionato di Serie C – Girone “C” rifiutandosi di esibire il Green Pass richiestogli dalla steward addetta incaricata a tale incombente, e non indossando il prescritto dispositivo di protezione individuale;

ACR MESSINA S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Pietro Sciotto così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;