All’Euclide di Bova Marina giornata tra sport e solidarietà

10 Maggio 2022 15:21

Anche all’Euclide… si corre contro la fame. L’iniziativa, in programma dalle ore 9:00 di giovedì 12 maggio 2022, che per quel che concerne l’Istituto di Bova Marina vede come referente la Prof.ssa Alida Demetrio, è promossa ogni anno all’interno delle scuole italiane da Azione contro la Fame, patrocinata dal CONI e rappresenta il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo. A livello nazionale sono oltre mille e duecento le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado che, insieme a novecento docenti coordinatori hanno scelto di aderire a un evento di sensibilizzazione e di sport che dalla sua nascita ha coinvolto in tutto il mondo più di sette milioni di studenti di oltre 28 mila scuole. Un vero e proprio movimento di studenti “podisti”. In Italia, questo anno, sono 120 mila gli studenti, di oltre 450 Istituti comprensivi, che daranno vita ad una grande corsa solidale in 82 città italiane. Tra questi anche l’Euclide. L’iniziativa ha preso il via nei mesi scorsi attraverso la strutturazione di un percorso didattico di sensibilizzazione in aula o in DAD: più di 4.300 ore di incontri sono state tenute dagli esperti di Azione contro la Fame con l’obiettivo di illustrare ai più giovani le cause strutturali e le conseguenze della fame, una piaga contemporanea che colpisce 811 milioni di persone nel mondo. Anche all’Euclide si sono potuti dunque approfondire gli argomenti oggetto della tematica grazie a diverse ore di attività didattica. I partecipanti si sono dotati di un “passaporto solidale” ed hanno coinvolto familiari, vicini di casa e amici sulle tematiche affrontate. A fronte della loro opera di sensibilizzazione hanno potuto ricevere una promessa di donazione per ogni tratto di corsa svolto durante le giornate conclusive del progetto, promosse da ogni singola scuola. Appuntamento dunque per giovedì 12 maggio alle 9:00 presso la struttura dello stadio comunale di Bova Marina.