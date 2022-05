“Alla salute” della Calabria, Jovanotti fa il boom a Gerace: “stupito per questa terra, è miniera di bellezza” | FOTO E VIDEO

11 Maggio 2022 20:06

La conferenza stampa tenutasi al Palazzo Candida per presentare “Alla salute”, il nuovo brano di Jovanotti che sponsorizzerà il turismo in Calabria grazie ai video girati a Scilla e Gerace

E’ stata una grande iniziativa di marketing messa in campo dalle istituzioni regionali. “Alla salute” della Calabria, è stato questo il motto della conferenza stampa tenutasi questa sera e degli eventi che si sono tenuti nei due giorni tra Scilla e Gerace. I video girati tra i due borghi in provincia di Reggio Calabria promuoveranno il territorio e sicuramente diventeranno virali, come le canzoni di Jovanotti sono sempre in grado di fare. Presente al tavolo organizzato al Palazzo Candida anche l’assessore al Turismo Fausto Orsomarso, il responsabile di Film Commission Anton Giulio Grande e il Vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi.

“Mi avete innalzando troppo con le vostre parole – ha esordito Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti – , cercherò di scendere da questo trono su cui mi avete eretto. Posso dire che ho solo esperienze belle con la Calabria, quando vado via quel che è resta è in mente la bellezza del posto. Questo territorio è una miniera di bellezza, sfido chiunque a non stupirsi e a sentirsi proprio ignorante quando osservi questi posti, capisci che ti manca un pezzo d’Italia. Sono stato felice di accettare la collaborazione con Film Commission, avevo una canzone perfetta da ambientare qui, inoltre avevo voglia di lavorare con Giacomo Triglia, l’ho cercato per questa grande opportunità, ha scelto lui le location, tutti siti con grande vitalità. Da questo video io non percepisco neppure un euro, io faccio canzoni e video. Il bilancio generale? Sono stati pochi ma bellissimi giorni, è stata una festa. La gente in Calabria è meravigliosa”.

“Torniamo dalla Bit di Milano e otteniamo un altro grande risultato – ha affermato ai nostri microfoni l’assessore Orsomarso – . La Calabria con Jovanotti, che è un artista positivo, può cantare un inno alla normalità post-Covid. Sul turismo abbiamo il 12-13% del Pil, ma possiamo fare il doppio, serve migliorare la qualità dei servizi. Ieri e oggi Scilla, poi anche Gerace, due borghi importanti che danno soltanto inizio ad un percorso di tante iniziative. Il video di Muccino? Fu accompagnato da tante polemiche, anche se è diverso dall’event di oggi. Oggi la Calabria, che ha speso molto meno oggi con Jovanotti rispetto a Muccino, dimostra di avere tanti modi per fare turismo. In quel caso si puntava molto sul pubblico estero, c’era un attore famosissimo come Raul Bova. Oggi quel che stiamo provando, anche con il 50° anniversario dei Bronzi di Riace, è di allungare la stagione estiva, non basta il sorriso che contraddistingue la Calabria.

E’ intervenuto prima della conferenza stampa anche il vicesindaco di Gerace, Rudi Lizzi, che ha affermato: “è una giornata molto importante, sta girando un video bellissimo e coinvolgendo tantissimi giovani. In nome dell’amministrazione Comunale ringraziamo le istituzioni regionali per questo risultato. La Calabria viene vista finalmente per le cose belle e ci sono tanti borghi, non solo Gerace, che meritano di essere valorizzati”. In allegato all’articolo tutti i video e le foto della conferenza.