Al via la missione umanitaria in Africa dell’Istituto Nazionale Azzurro con i reggini Festicini e Faraone

9 Maggio 2022 09:16

I due reggini Festicini e Faraone a capo della missione umanitaria in terra d’Africa

Nei mesi scorsi hanno mobilitato mezzi e uomini affinché si potesse raccogliere materiale sanitario da donare in Africa. Il cuore di tanti reggini, tra cui la Farmacia Romeo, Farmacia Marcianò e l’associazione Don Lorenzo Milani diretta dal Presidente Dott. Filippo Pollifroni, ha risposto positivamente a questa nuova avventura intrapresa dall’Istituto Nazionale Azzurro fondato e presieduto dal reggino Lorenzo Festicini.

Il responsabile dell’Equipe Medica Dott. Giuseppe Tassone e il Vice presidente Dott. Antonello Faraone grazie alla sensibilità di tante persone sono riusciti a raccogliere un grosso quantitativo di medicine e strumentazione sanitaria, che in questi giorni verrà donata in Benin.

A Coordinare il tutto M.P. Giulio Cerchietti, che grazie alla sua esperienza maturata negli anni come Segretario Personale di Sua Eminenza il Card. Bernardin Gantin di v .m., ha reso possibile i contatti con le Diocesi locali e i tanti missionari presenti in Africa Occidentale. L’occasione propizia è il centenario della nascita dell’illustre Porporato la cui fama di santità è diffusa sia in Italia che in africa.

“Desidero ringraziare Vivamente Mons. Cerchietti per averci dato l’opportunità di poter dare, insieme al Dott. Filippo Pollifroni, alla Farmacia Romeo e Farmacia Marcianò , il nostro piccolo aiuto in Benin. La Sua preziosa presenza è fondamentale per noi per concretizzare gli aiuti umanitari.” ha dichiarato il Festicini aggiungendo – “Sarò onorato, orgoglioso e felice di poter mostrare ai nostri Fratelli Africani, grazie l’opportunità che ci viene data, che la Città di Reggio Calabria pur essendo a centinaia di chilometri di distanza, con il cuore e con atti concreti e vicina e in comunione con l’Africa”.