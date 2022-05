Al cinema il film American night, nel cast il reggino Giovanni Barreca

17 Maggio 2022 18:25

Al cinema il film American night, il noir adrenalinico con uno straordinario cast internazionale sostenuto anche dalla Fondazione Calabria Film Commission e con casting per la Calabria curato da Obiettivi Creativi di Lele Nucera

Arriva in Italia dal 19 maggio al cinema il film American night, il noir adrenalinico con uno straordinario cast internazionale sostenuto anche dalla Fondazione Calabria Film Commission e con casting per la Calabria curato da Obiettivi Creativi di Lele Nucera. ll puzzle movie è firmato dal regista Alessio Della Valle, con il leggendario Jonathan Rhys Meyers, il mitico Emile Hirsch e la bellissima Paz Vega. Completano il cast principale l’iconico Jeremy Piven, Fortunato Cerlino, Marc Fiorini, Michael Madsen, Annabelle Belmondo, Alba Amira Ramadani, Lee Levi, Maria Grazia Cucinotta, Marco Leonardi e con la partecipazione speciale della pop star Anastacia.

Nel film anche un reggino di Bocale, Giovanni Barreca architetto con la passione per il cinema che lo ha visto partecipare anche ad altri film e serie tv come The Good Mothers, ZeroZeroZero, Il miracolo, Padre nostro, Tutta colpa della fata morgana, Liberi di scegliere.