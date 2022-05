La sezione Aia di Reggio Calabria compie 90: festeggiamenti e grandi sorprese a giugno

14 Maggio 2022 19:28

Gli eventi saranno organizzati tra il 10 e il 12 giugno, ancora qualche giorno d’attesa invece per avere i dettagli precisi

La sezione Aia di Reggio Calabria compie 90 anni dalla sua fondazione e per la speciale ricorrenza si terranno grandi festeggiamenti. La notizia si apprende tramite i canali social, in cui viene scritto: “è ufficiale, dal 10 al 12 Giugno avremo il piacere di organizzare Il Torneo del Novantesimo per festeggiare i 90 anni dalla costituzione della nostra Sezione. A breve renderemo pubbliche le iniziative intraprese per far conoscere alle sezioni che parteciperanno le ricchezze paesaggistiche, culturali e culinarie della nostra città”. Una gioia immensa per gli arbitri reggini che già quest’anno hanno potuto esultare per la presenza in Serie A del fischietto Francesco Cosso e dell’assistente Gaetano Massara.

L’iniziativa è stata voluta fortemente dal Presidente Francesco Catona e dal consiglio direttivo, sarà solo la prima tappa di una serie di eventi in programma. “Noi siamo prontissimi, vi aspettiamo numerosi”, scrive ancora la sezione annunciando la presenza di sezioni provenienti dalla Sicilia e dalla Campania. Ad attirare l’attenzione sono anche gli hashtag #BronziDiRiace e #Bergamotto, segno che le iniziative saranno legate al territorio e serviranno anche a sponsorizzare Reggio Calabria, segno del grande legame degli eventi con il territorio.