8 Maggio 2022 17:16

Maltempo: paura sul volo Milano Linate-Reggio Calabria, aereo non riesce ad atterrare e riprende quota. Dopo circa 30 minuti arriva al Tito Minniti

Paura sul volo Milano Linate-Reggio. A causa del maltempo che imperversa in Calabria, un’aereo diretto in riva allo Stretto, non è riuscito ad atterrare sulla pista, riprendendo immediatamente quota, in quanto mancavano le condizioni minime di sicurezza. Successivamente, il pilota è riuscito, dopo circa 30 minuti (precisamente alle 16:59) e con un’abile manovra ad atterrare al Tito Minniti.