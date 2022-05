A20: da lunedì chiusura notturna di uno dei due svincoli di Barcellona Pozzo di Gotto

6 Maggio 2022 13:44

Nei prossimi giorni Autostrade Siciliane effettuerà le ordinarie prove geognostiche e geologiche sul manufatto n° 15, che corrisponde all’uscita di Barcellona Pozzo di Gotto sulla Messina-Palermo

Per il calendario periodico di verifica delle condizioni di vetustà e sicurezza dei cavalcavia delle autostrade A18 e A20, nei prossimi giorni Autostrade Siciliane effettuerà le ordinarie prove geognostiche e geologiche sul manufatto n° 15, che corrisponde all’uscita di Barcellona Pozzo di Gotto sulla Messina-Palermo. I tecnici saranno impegnati nelle indagini da lunedì 9 a venerdì 13 maggio, tra le ore 22.00 e le ore 06.00, e pertanto solo nelle ore notturne, utili all’esecuzione delle indagini, verrà chiuso al traffico lo svincolo di Barcellona in uscita per chi proviene da Messina.