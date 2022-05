A20, da domani i lavori per la nuova illuminazione dello svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto

23 Maggio 2022 11:30

Inizieranno martedì 24 maggio gli interventi di Autostrade Siciliane mirati al ripristino e all’ammodernamento degli impianti tecnologici e di illuminazione dell’uscita autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto, sula A20 Messina-Palermo

Inizieranno martedì 24 gli interventi di Autostrade Siciliane mirati al ripristino e all’ammodernamento degli impianti tecnologici e di illuminazione dell’uscita autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto, sula A20 Messina-Palermo. I tecnici saranno impegnati nelle operazioni di manutenzione per tre giorni, nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 18.00.

Al fine di svolgere le attività in sicurezza, la viabilità dello svincolo verrà limitata e chi proviene da Messina non potrà percorrere la rampa in uscita nella giornata di martedì’ 24 maggio, mentre chi proviene da Palermo non potrà utilizzarla nella giornata di giovedì 26 maggio. Infine lo svincolo rimarrà chiuso in entrata, sempre tra le ore 9.00 e le ore 18.00, anche nella giornata di venerdì 27 maggio, ma solo per chi si immette in autostrada in direzione Palermo.