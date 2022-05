A Vibo Valentia cerimonia per ricordare le vittime in divisa del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità

12 Maggio 2022 11:35

Domani a Vibo Valentia cerimonia in ricordo dei Poliziotti caduti

Si terrà venerdì 13 alle ore 11.00 presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato a Vibo Valentia, il Memorial Day, cerimonia in ricordo dei Poliziotti caduti. L’evento è stato organizzato dal Sindacato Autonomo di Polizia Sap rappresentanto da Giuseppe Gaccione e promosso dall’ Associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia” rappresentata dall’Avv. Lia Staropoli, dall’Associazione “Casa del Giudice Livatino” Rappresentata dalla dott.ssa Claudia Vecchio, dall’Associazione “Capitano Ultimo” Rappresentata da Don Tonino Vattiata e dal Movimento Antimafia “AmmazzateciTutti ” Rappresentato dal giornalista Aldo Pecora. Il “Memorial Day” per ricordare le vittime in divisa del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalità , si svolge ogni anno in tutte le Questure d’Italia.