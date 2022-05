Poste Italiane: a Tropea un annullo filatelico per la Federazione nazionale Maestri del Lavoro

26 Maggio 2022 13:46

L’annullo postale è stato richiesto dal Consolato Provinciale di Vibo Valentia della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro in occasione del Convegno nazionale

Poste Italiane ha attivato per il prossimo 28 maggio, un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura: “Federazione nazionale Maestri del lavoro – XXXVII Convegno nazionale – 28.5.2022 – 89861 Tropea (VV)” Nell’occasione sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand che verrà allestito presso il villaggio club “La pace” di viale Don Mottola a Troepa , dalle ore 16,00 alle ore 20,00. L’annullo postale è stato richiesto dal Consolato Provinciale di Vibo Valentia della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro in occasione del Convegno nazionale. Eventuali commissioni filateliche possono essere richieste presso lo sportello filatelico di Poste Italiane S.p.A. di Tropea, Viale Coniugi Crigna, 1 – 89861 Tropea (Vv) (tel. 0963 604449). Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html.