Espero con “We are the Champions”, a Reggio Calabria grazie a “Home” di Marcelo Cesena

24 Maggio 2022 16:16

Reggio Calabria: si è conclusa nei giorni scorsi la settimana di attività ed eventi che l’Associazione di Promozione Sociale “Espero” ha organizzato proponendo la toccante musica del pianista brasiliano Marcelo Cesena

Si è conclusa nei giorni scorsi la settimana di attività ed eventi che l’Associazione di Promozione Sociale “Espero”, nell’ambito del progetto “We are the Champions”, finanziato dal Comune di Reggio Calabria attraverso il bando “Reggio Resiliente”, ha organizzato, proponendo la toccante musica del pianista brasiliano Marcelo Cesena, riconosciuto nel panorama internazionale come compositore e concertista di eccezionale livello artistico, popolarmente considerato l’ambasciatore della musica brasiliana nel mondo. Dotato di grande creatività, le sue composizioni sono per chi ha il piacere di ascoltarle, un ritratto della sua vita e degli incontri che ha fatto nella sua carriera.

Marcelo, ormai da diversi anni grande amico di “Espero”, naturalmente attratto dalla bellezza artistica, architettonica e storica della Calabria, ha accettato di intraprendere con l’associazione uno straordinario percorso che, dal 16 al 23 maggio, ha visto coinvolti i bambini dai 3 ai 14 anni di alcune scuole della città, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado, incentrato sull’educazione alla bellezza e alla creatività, attraverso ascolti guidati di musica classica scanditi da momenti in cui gli stessi bambini sono stati chiamati a rappresentare, con la loro inventiva e sensibilità artistica, le emozioni e le riflessioni suscitate dall’incontro con la musica interpretata dal grande maestro e compositore. Accanto a questo imperdibile viaggio nella musicalità e nella fantasia pensato per i più piccoli, l’associazione “Espero” ha voluto regalare due momenti importanti per far conoscere la musica del grande compositore, comprenderne il pensiero artistico e lo sguardo rivolto alla valorizzazione della bellezza all’interno dell’esperienza umana di tutti e di ciascuno.

Il primo appuntamento è stato il concerto svoltosi mercoledì 18 maggio, in cui Marcelo Cesena ha presentato il suo nuovo album, “Home”, presso la Sala del Consiglio Comunale “Pietro Battaglia” di Reggio Calabria, mentre venerdì 20 maggio, “Espero” in collaborazione con “AIGA”, Associazione Italiana Giovani Avvocati, ha proposto una serata di ascolto di brani selezionati nella suggestiva location del Kalura lounge. In entrambi i casi, l’album “Home” ha catturato il cuore e la mente di chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo, e lo ha condotto in un bellissimo viaggio fatto di emozioni e consapevolezze fino a riaccompagnarlo in un luogo in cui il suono delle note è diventato talmente familiare da ricondurlo a “Casa”.