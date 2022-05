Fondi Fsc, Germanà e Bruno: “a Messina zero euro, da regione nessuna considerazione”

3 Maggio 2022 17:36

Germanà: “il Cipe ha ripartito i fondi FSC dell’Agenzia di Coesione con una evidente assenza di attenzione per Messina. Al Comune, infatti sono andati zero euro”

“Il Cipe ha ripartito i fondi FSC dell’Agenzia di Coesione con una evidente assenza di attenzione per Messina. Al Comune, infatti sono andati zero euro. Circa 9 i milioni di euro invece destinati ai comuni della città metropolitana, ovvero meno dei fondi attribuiti al libero Consorzio di Siracusa”. A dirlo in una nota l’On. Nino Germanà e Daniela Bruno responsabile provinciale di Prima l’Italia. “Perché? Perché in assenza del presidio competente e del peso politico di una comunità – hanno precisato – i fondi vengono attribuiti in base soprattutto alle indicazioni regionali, in sede di programmazione con l’Agenzia di Coesione ma, evidentemente al presidente Musumeci e all’assessore allo sviluppo economico la città di Messina non interessa”. Dura la presa di posizione degli esponenti di Prima l’Italia, secondo cui si è di fronte ad una “scandalosa mancanza di considerazione per Messina e per i messinesi”. Da qui l’appello lanciato da Germanà e Bruno: “siamo al fianco di Cateno De Luca e Carlotta Previti nel rivendicare una ripartizione più equa e razionale che possa consentire alla Città dello Stretto di usufruire di queste importanti risorse finalizzate allo sviluppo sostenibile e al rilancio di Messina”.