A Gambarie il Meeting 2022 della Federazione Italiana Escursionismo

30 Maggio 2022 23:42

Dal 2 al 5 Giugno 2022, presso l’hotel Miramonti di Gambarie d’Aspromonte, si svolgerà il Meeting FIE Calabria 2022 . Il Meeting sarà il punto di incontro di tutte le associazioni FIE calabresi e dei loro iscritti, ma anche di tutti gli appassionati di escursionismo che vorranno condividere idee e progetti durante gli incontri e i dibattiti che si alterneranno nelle varie giornate. Il Meeting sarà anche l’occasione per dar vita al “Comitato Regionale Calabria”, il nuovo organismo federale che si occuperà del coordinamento della base associativa e della diffu-sione dei valori identitari della FIE: tutela dell’ambiente, valorizzazione dei territori e promo-zione di un escursionismo sostenibile ed a basso impatto ambientale. L’evento si articolerà in diverse iniziative, alcune a carattere escursionistico, altre incentrate su convegni e dibattiti di indubbio interesse per tutto il mondo outdoor calabrese. Il programma escursionistico prevede cinque appuntamenti: giovedì 2 Giugno l’escursione “Sulle orme del vecchio Sentiero Verde”; venerdì 3 Giugno l’escursione “Anello Materazzelli-Montalto-Pantano di Montalto”; sabato 4 Giugno l’escursione “Le Cascate di Tre Limiti” e “Le Cascate Maesano”; domenica 5 Giugno l’escursione “Dalla Valle Scura a Piazza Nino Marti-no”. Il programma convegnistico prevede tre appuntamenti: giovedì 2 l’incontro-dibattito: “Cammini e sentieri calabresi: un’opportunità per il turismo europeo”; venerdì 3 la tavola rotonda: “Nasce il Comitato regionale calabrese FIE: progettiamo il futuro”; sabato 4 il con-vegno: “Secoli di storia tra mito e realtà nei sentieri aspromontani”. Tutti gli incontri avranno luogo nella sala verde dell’hotel Miramonti ed inizieranno alle ore 17.30.

Tutte le informazioni su https://www.facebook.com/fiecalabria.