A Cittanova la “Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca”

24 Maggio 2022 16:52

Si è tenuta questa mattina alla villa comunale di Cittanova ed in Piazza San Rocco la “Giornata dell’Arte e della Creatività Studentesca” indetta dalla Consulta provinciale degli studenti, alla quale ha partecipato l’Ite Piria di Reggio Calabria. Una rappresentanza dello storico istituto si è infatti esibita con una coreografia curata nei minimi dettagli da cui traspariva semplicità e professionalità al tempo stesso. Accompagnate dalla docente Rossella Barreca, funzione strumentale coreografia, arte e creatività, e dal tecnico del suono e audio Aurelio Azzará, le alunne del Piria hanno dato prova ancora una volta di sapersi impegnare con serietà e un immancabile sorriso. Si tratta di Rita Asciutto della 2 D, Elvira Bilardi 2 CT, Antonia Borrello di 4 A, Vittoria De Salvo di 3 B, Martina De Flores della 3 SIA C, Giorgia Morabito di 5 D, Sara Staglianò della 2 D, e Anna Maria Quattrone di 3 B. Presenti inoltre la classe 1 AT, accompagnati dal professore Giuseppe Anamiati, e la classe 4 A accompagnati dal professore Giovanni Fucà. “Abbiamo vissuto momenti di grande esperienza extrascolastica, – ha commentato la docente Rossella Barreca – mettendoci in discussione e confrontandoci con le altre scuole della provincia”. Una giornata in cui arte e creatività insieme a condivisione e cultura, hanno creato il mix perfetto per un’iniziativa divertente e conviviale.

Eva Saltalamacchia