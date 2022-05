A Cinquefrondi installati pannelli interattivi per svelare la storia e le bellezze

19 Maggio 2022 10:15

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi è da sempre impegnata nella ricerca di un equo elemento di connessione tra tradizione e innovazione

“L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi è da sempre impegnata nella ricerca di un equo elemento di connessione tra tradizione e innovazione, l’obiettivo è trovare un qualcosa che riesca ad unire questi due aspetti per dar vita ad un presente funzionale per la nostra comunità. Siamo ampiamente consapevoli che per vivere a pieno il presente ed integrarci con esso diventa necessario stare al passo con il progresso tecnologico, protagonista indiscusso della quotidianità di ognuno di noi. Quest’ultimo può aiutarci a riconoscere la realtà che ci circonda e ad acquisire, su di essa, nuove consapevolezze“, è quanto scrivono in una nota il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia e l’assessore ai beni comuni, Giada Porretta. “A questo proposito vogliamo presentarvi “Flico”, un’applicazione semplice da utilizzare, che permette di scaricare audioguide sui vari monumenti e luoghi d’interesse del territorio comunale. Utilizzarlo è semplicissimo, accanto ad ogni monumento cinquefrondese troverete dei pannelli con sopra un QR code che potrete scannerizzare attraverso l’app Flico. Le guide sono disponibili in italiano, inglese e francese e sono arricchite da un servizio fotografico che racconta i luoghi narrati. In più, la guida è disponibile sia in versione audio che in versione testo da leggere comodamente quando lo si desidera. Il progetto ha il fine di valorizzare la tanta bellezza e la storia della nostra cittadina e renderla fruibile anche ai più giovani ed ai turisti. Facilitare l’accesso alla nostra bellissima realtà diventa la chiave per far conoscere e vivere la bellezza di Cinquefrondi”, concludono.