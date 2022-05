Reggio Calabria, il 9 maggio ActionAid protagonista di un evento di sensibilizzazione sulla povertà educativa

Un momento di confronto per raccontare come promuovere il successo formativo e contrastare l’abbandono scolastico , in quartieri periferici di una città del Mezzogiorno. È questo l’obiettivo dell’evento di lunedì 9 maggio organizzato da ActionAid a Reggio Calabria con i partner del progetto OpenSpace, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Protagonisti le studentesse e gli studenti, i genitori, i docenti degli Istituti comprensivi “ Telesio-Montalbetti ” e “ Radice-Alighieri ”, e l’ Istituto magistrale T. Gulli che dialogheranno con Lucia Nucera , assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria e Giusy Princi , vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Di Palma , procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria sui risultati raggiunti dal 2018 ad oggi con le attività realizzate insieme a tutta la comunità educante dei quartieri.

Il progetto “OpenSPACE: Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante” ha sperimentato un modello integrato di attività di contrasto alle diseguaglianze educative in 4 città italiane (Milano, Bari, Reggio Calabria e Palermo) attraverso il miglioramento dell’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità per pre-adolescenti e adolescenti, in particolare per quelli appartenenti a famiglie in difficoltà. Il progetto è stato selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nel quadro del Fondo di Contrasto alla Povertà Educativa.