Elezioni Comunali 2022, 21 comuni al voto in provincia di Reggio Calabria | I CANDIDATI

14 Maggio 2022 19:20

Elezioni Comunali 2022: sono 21 i comuni chiamati al voto nella provincia di Reggio Calabria in questa tornata elettorale. Si voterà il prossimo 12 giugno

Consegnate le liste con i candidati per le elezioni comunali che si svolgeranno il prossimo 12 giugno con eventuale ballottaggio il 26 giugno. Nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria sono 21 i comuni chiamati al voto per eleggere il primo cittadino e l’intero consiglio comunale.

A Palmi è sfida all’ultimo voto tra l’uscente Giuseppe Ranuccio, l’ex sindaco Giovanni Barone e l’attuale consigliere di minoranza Pino Ippolito. A Villa San Giovanni in campo Marco Santoro per il Centro/Destra, la civica Giusy Caminiti e Demetrio Bueti. Ad Antonimina è sfida tra Murdaca e Varacalli. Mentre a Bagnara Calabria il successore di Frosina sarà Romeo o Pistolesi. A Bovalino sarà sfida tra Maesano, Piscioneri e Rimini. Mentre a Calanna i candidati sindaco sono Romeo, Guarna e Clemensi. A Campo Calabro si sfidano Repaci e Scopelliti. A Caraffa del Bianco Marrapodi sfida Romeo. A Caulonia in campo Luana Franco e Franco Cagliuso. A Ciminà è sfida tra Mangiameli e Salinitri. A Grotteria i candidati sindaco sono Giuseppe Racco e Vincenzo Attilio Loiero. A Laganadi sfida tra Creaco e Spadaro. A Motta San Giovanni Verduci sfida il quorum, bufera nel Pd locale che non riesce a presentare una lista per vari veti interni. A Placanica Condemi unico candidato. A Portigliola sfida tra Luglio e Panetta. A San Ferdinando si sfidano Tripodi, Gaetano e Digiacco. A San Lorenzo i candidati sindaco sono Minnella e Floccari. A San Procopio Posterino unico candidato alla carica di primo cittadino. A Staiti sfida tra Pellicanò e Ritorto. A Terranova Sappo Minulio scontro elettorale tra Votano e Tigani. A Varapodio è sfida a due tra Fazzolari e Porpiglia.