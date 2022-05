Calabria, ci siamo! “Alla Salute” di Jovanotti, c’è la data di uscita del video

26 Maggio 2022 17:01

L’annuncio dell’artista tramite i social

Finalmente c’è la data ufficiale di uscita del video di “Alla Salute”, la hit estiva di Jovanotti. Grande attesa in Calabria per l’uscita della clip del regista Giacomo Triglia, girata nelle località di Gerace e Scilla, che uscirà il 2 giugno. Una canzone che farà divertire e ballare grandi e piccini, al tempo stesso sarà visualizzata sui canali musicali da milioni di persone e sponsorizzerà la Regione per le sue bellezze paesaggistiche, naturali e per la vitalità della gente.

Ad annunciare la data è stato Lorenzo Cherubini tramite i social. L’artista ha allegato anche il volantino: “località dappertutto”, segno che ad attendere l’uscita del video non sono soltanto i calabresi, ma tutti i fans del cantante.