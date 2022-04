Vulcano: i Carabinieri denunciano sei persone per abusivismo edilizio

2 Aprile 2022 16:55

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito diversi controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio nell’arcipelago delle Isole Eolie

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito diversi controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio nell’arcipelago delle Isole Eolie. Nel corso dei servizi, i militari della Stazione di Vulcano hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona di Pozzo di Gotto (ME) sei persone per violazioni della normativa in materia di urbanistico-edilizia poiché avevano realizzato opere in assenza di permessi a costruire, anche in aree soggette a vincolo sismico ed in assenza dei pareri del Genio Civile, del Corpo Forestale Regionale e della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali. Nello specifico le verifiche effettuate dai Carabinieri hanno permesso di accertare violazioni per la realizzazione abusiva, su un terreno di proprietà, di un magazzino mediante la chiusura illecita di due terrazzi; la costruzione, su un terreno di proprietà, di una casa ed un manufatto in legno, nonché un altro manufatto in pannelli coibentati; l’impianto, su un terreno di proprietà, due container in sede stabile in assenza di permesso a costruire; l’impianto, su un terreno di proprietà di tre roulotte in sede stabile, trasformandole in unità abitativa da utilizzare nel periodo estivo, con allaccio alla rete idrica ed elettrica, senza alcun permesso a costruire e senza alcun parere degli enti preposti alla tutela dei vincoli ed infine la realizzazione su un terreno di proprietà di tre manufatti in legno, ferro ed alluminio ed una piscina esterna, inserita in una struttura in legno, in assenza del permesso a costruire e del parere della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali. I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.