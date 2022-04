Volley, Siderno porta bene all’Italia: l’Under 19 azzurra stacca in Calabria il pass per gli Europei

11 Aprile 2022 20:16

Volley: a Siderno le azzurrine trionfano e volano in Macedonia, dove si svolgerà il campionato europeo

Si è concluso in bellezza l’evento di volley internazionale che per tre giorni ha visto scontrarsi le promesse della pallavolo internazionale al palazzetto dello sport di Siderno. La nazionale italiana, che nella gara d’esordio di venerdì 8 aprile si è imposta sulla Germania con uno schiacciante 3-0, ha confermato le sue capacità battendo in meno di due ore di gioco i Paesi Bassi. Le azzurrine non hanno lasciato spazio alle colleghe olandesi e, con un parziale di 25- 10, hanno chiuso il quarto set accompagnate dal calore del pubblico di Siderno. Ad aggiudicarsi il premio come miglior giocatrice in campo il libero Manuela Ribechi. Emozioni uniche per le centinaia di spettatori accorsi al palazzetto dello sport per tifare le nostre ragazze che, con le due vittorie consecutive, si sono assicurate un posto per il campionato europeo che si terrà dal 27 agosto al 4 settembre in Macedonia. Esperienza unica ed indimenticabile per Siderno, con la speranza di poter ospitare nuovamente eventi di questo calibro.

I parziali set: Italia-Paesi bassi 3-1 (25- 19; 25-20; 23-25; 25,10)