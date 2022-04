Villa San Giovanni: uno studente del Liceo Nostro è stato ammesso alla fase nazionale delle Olimpiadi di Italiano

27 Aprile 2022 11:30

Per la quarta volta uno studente del Liceo classico Nostro di Villa San Giovanni è stato ammesso alla fase nazionale delle Olimpiadi di Italiano, competizione inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del Ministero dell’Istruzione con lo scopo di promuovere lo studio della lingua italiana, a migliorarne la padronanza e a valorizzare il merito nell’ambito linguistico. Quest’anno si è distinto Cosimo Cicco, studente del quinto anno, che è riuscito a fare emergere le sue potenzialità e ad affinare via via le sue competenze, grazie al lavoro dei docenti impegnati nella promozione e nella valorizzazione delle eccellenze secondo un ampio progetto definito dagli organi collegiali dell’Istituto villese. La Dirigente Scolastica dell’IIS Nostro Repaci prof.ssa Maristella Spezzano commenta con soddisfazione il risultato raggiunto dallo studente, a cui vanno i complimenti di tutta la comunità scolastica e un sincero in bocca al lupo per la tappa finale che si svolgerò il 28 aprile on line. I complimenti vanno anche a tutti gli studenti dell’Istituto che hanno partecipato alle selezioni, complimenti per l’impegno profuso in questa attività di eccellenza, complimenti per la determinazione a mettersi in gioco e per la volontà di competere in modo costruttivo.