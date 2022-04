Villa San Giovanni, il Co.Sa.Vi chiede chiarezza per gli stanziamenti ex art.53 D.L.73/2021 

28 Aprile 2022 13:17

Il “Comitato per la Salute e Vivibilità” nella Città di Villa San Giovanni richiede informazioni sulla mancata erogazione degli stanziamenti ex art.53 D.L.73/2021 a beneficio dei contribuenti per le Utenze domestiche e canoni di locazione ad uso abitativo per l’anno 2021

“Il Comitato cittadino Co.Sa.Vi. – “Comitato per la Salute e Vivibilità” nella Città di Villa San Giovanni tramite il suo presidente Giancarlo Citrea chiede lumi sulla mancata erogazione degli stanziamenti a beneficio dei contribuenti per le utenze domestiche e canoni di locazione ad uso abitativo per l’anno 2021 (ex art.53 D.L.73/2021). L’istanza è indirizzata non solo alla Responsabile del Settore Servizi Sociali, al Segretario generale e al Commissario prefettizio del Comune di Villa San Giovanni ma arriva anche sulla scrivania del prefetto di Reggio Calabria.

Nel comunicato spiega che, con la determinazione n. 985 del 13.12.2021 il Responsabile del Settore Politiche Sociali ha adottato apposito disciplinare, avviso poi rettificato, e schema di domanda per la concessione di contributi alle utenze domestiche e ai canoni di locazione per l’anno 2021 ex art.53 D.L. 73/2021.

I contributi che devono esser erogati fino a concorrenza dello stanziamento complessivo destinato a ciascuna tipologia è pari a:

€ 77.378,50 per il pagamento del canone di locazione a uso abitativo;

La scadenza per la presentazione delle domande per accedere al contributo era fissata al giorno 20/01/2022. All’Ente comunale sono pervenute in totale, n. 83 domande per rimborso utenze domestiche. Tra le 83 domande, sono state ritenute ammissibili n. 59, di cui 7 ammesse con riserva, per un totale di spesa di € 13.486,02 su € 77.378,50, pertanto risulta una economia di € 63.892,48, per cui verranno riaperti, con successivo avviso, i termini per la presentazione delle domande per rimborso del costo delle utenze domestiche in favore di tutti coloro che NON sono risultati beneficiari.

Dalle 83 istanze pervenute per il rimborso del costo delle utenze domestiche, nell’ambito della misura a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, si è formulata un’apposita graduatoria provvisoria, ritenendo ammissibili al beneficio n. 59 domande, di cui 7 ammesse con riserva e escluse n.24 per le motivazioni specificate nell’allegato 3.

Oltre a quanto suesposto – si legge nel comunicato- anche le domande presentate dall’utenza riguardante i canoni di locazione ad uso abitativo per l’anno 2021 ancora, ad oggi, non hanno ricevuto nessun riscontro, dopo oltre novanta giorni dalla scadenza dalla presentazione delle domande da parte dell’utenza (20/01/2022).

Il CO.SA.VI, a tal proposito chiede chiarimenti in merito ad alcuni aspetti rilevanti alla mancata erogazione dei Voucher a beneficio dei contribuenti per le Utenze domestiche e canoni di locazione ad uso abitativo per l’anno 2021, termina il comunicato”. Lo afferma in una nota Giancarlo Citrea, presidente Comitato cittadino Co.Sa.Vi. – “Comitato per la Salute e Vivibilità” nella Città di Villa San Giovanni.