Villa San Giovanni: domani i congressi comunali di Azione

28 Aprile 2022 12:19

Si terranno domani, 29 aprile 2022 a Villa San Giovanni presso l’hotel La Conca alle ore 17:15, alla presenza dei dirigenti provinciali, regionali e con la partecipazione della senatrice Barbara Masini, i congressi comunali di Villa San Giovanni in azione, Taurianova in Azione e Città di Reggio Calabria in azione. Sarà un grande momento di confronto e democrazia partecipata che vedrà protagonisti tutti gli attivisti che si stanno impegnando per lo sviluppo e il radicamento di Azione all’interno di tutta la città metropolitana e del territorio calabrese.