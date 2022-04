Denny Napoli scende in politica: il comico si candida a “sindico” di Messina | VIDEO

4 Aprile 2022 16:40

“Come ogni comico che si rispetti è arrivato per me il momento di passare alla politica! Cambiamo questa città “dal basso” con qualcuno che il Sindaco lo “sappia fare”! Ecco solo alcune delle mie idee per rendere Messina quel posto che meritiamo!! Inviateci i vostri suggerimenti e diventeranno LEGGI! Sicuro dei video”. E’ quanto scrive tramite i social Denny Napoli, che in una clip ironica annuncia la sua candidatura a “sinnico” di Messina. Il noto comico spiega il motivo della sua scelta: “ho pensato che il sindaco non lo sa fare nessuno, quindi ho detto ‘uno in più o uno in meno’…”. E poi, sul problema del parcheggio in doppia fila, ecco la soluzione: “costerà €0,50 per ogni ora”. Per non parlare di chi al bar chiede all’amico il “tuppo” della brioches. Di seguito il video.