Cavallo impaurito dal temporale si rifugia in un supermercato: lo stupore dei clienti | VIDEO

4 Aprile 2022 14:53

L’animale era scappato da uno degli allevamenti nelle vicinanze e si sarebbe riparato al chiuso

Forse impaurito dal brutto tempo di questi giorni, ieri un cavallo ha fatto irruzione in un supermercato di Ittiri, in provincia di Sassari (Sardegna). Tra la sorpresa generale dei clienti, l’animale è entrato attraverso l’ingresso con le porte automatiche ed ha girato nei corridoi del market tra gli scaffali della merce. Tra i reparti non sono avvenute scene di panico, né da parte dell’animale né dai numerosi avventori, che, essendo domenica, affollavano il market. Probabilmente il quadrupede era in fuga da uno degli allevamenti della zona, si è trovato davanti all’Eurospin ed è entrato dal varco utilizzando le porte scorrevoli con i sensori. Alle casse ha lasciato anche un visibile ricordo del suo passaggio.