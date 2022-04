Crotone, a Vicenza è battaglia ma finisce “soltanto” 1-1: la salvezza resta un’impresa | CLASSIFICA

6 Aprile 2022 21:09

Il Crotone raggiunge il Vicenza sull’1-1 ma gioca la ripresa con l’uomo in meno: finisce 1-1 al Menti, il pari però non serve a nessuno

Una battaglia, uno spareggio anticipato (nella speranza che poi possa giocarlo davvero), ma è finito “solo” 1-1. Il Crotone pareggia a Vicenza, ma il risultato non serve a nessuno. Al Menti fa tutto Schnegg: prima autorete, poi rosso per doppia ammonizione, qualche minuto dopo il pari di Marras. Ripresa rognosa, ma si rimane sull’1-1. La salvezza, per i pitagorici, resta complessa: -4 proprio dal Vicenza e dal Cosenza, a cinque gare dal termine.

Gli altri risultati: pari a reti bianche nel match promozione tra Pisa e Brescia e in quello playoff tra Cittadella e Perugia. Il Monza regola l’Ascoli e si rilancia in vetta. Nel pomeriggio, spettacolare match tra Parma e Como: 4-3 dei ducali in rimonta, sulle ali dello spagnolo Bernabé. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI 33ª GIORNATA SERIE B

MARTEDI’ 5 APRILE

ore 19:00

Cremonese-Alessandria 2-1

Pordenone-Frosinone 2-0

Reggina-Benevento 0-3

Spal-Cosenza 2-2

Ternana-Lecce 1-4

MERCOLEDI’ 6 APRILE

ore 14:00

Parma-Como 4-3

ore 19:00

Cittadella-Perugia 0-0

Vicenza-Crotone 1-1

Monza-Ascoli 2-0

Pisa-Brescia 0-0

