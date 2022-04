Vicenza, corpo di ballo ucraino boicotta il “Lago dei cigni” del russo Cajkovskij: ma l’evento benefico era in favore dell’Ucraina

8 Aprile 2022 17:58

Il Teatro comunale di Lonigo costretto a cancellare il “Lago dei Cigni”, spettacolo di beneficenza in favore dell’Ucraina: il corpo di ballo ucraino, infatti, ha deciso di boicottare l’opera del russo Cajkovskij

Ancora un caso di censura culturale verso le opere russe. Al Teatro comunale di Lonigo, provincia di Vicenza, è stato cancellato lo spettacolo del “Lago dei Cigni“, uno dei più famosi e amati balletti del XIX secolo. Il motivo? Il corpo di ballo ucraino ha deciso di boicottare la famosa opera del compositore russo Petr Cajkovskij, dopo i contatti con la National Opera of Ukraine e dal ministero della Cultura ucraino. Una decisione presa, si legge sul sito del Comune, dopo quanto acccaduto a Bucha, Hostomel e Mariupol. Lo spettacolo aveva uno scopo benefico: i fondi raccolti dall’incasso, infatti, sarebbero stati devoluti proprio al popolo ucraino. In sostituzione verrà messo in scena il balletto classico-romantico “Giselle” del 1841.

Il Comune ha spiegato di accettare “a malincuore” la decisione: “il prezioso contributo degli sponsor ha permesso al Teatro comunale di organizzare l’evento a scopo benefico e di devolvere l’intero incasso a sostegno del popolo ucraino. Confidiamo pertanto nella vostra comprensione e auspichiamo che lo spettacolo possa essere ugualmente di vostro gradimento. Il Teatro Comunale scusandosi per il disagio arrecato si impegna, comunque, a rimborsare il biglietto a coloro che non fossero più interessati a partecipare e che lo richiederanno alla biglietteria“, si legge nella nota emessa.