Vicenza, esonerato Brocchi: il nuovo allenatore è un ex Reggina

12 Aprile 2022 14:10

Cambio della guardia sulla panchina del Vicenza: esonerato Brocchi, il nuovo allenatore è Baldini

Cristian Brocchi non è più l’allenatore del Vicenza. L’ex centrocampista del Milan era subentrato a Di Carlo quasi ad inizio stagione, ma non è mai riuscito a tirar fuori dalle secche la squadra rossoblu. Dopo la sconfitta di Benevento, quindi, la decisione di sollevarlo dall’incarico. Una scelta dettata dalla disperazione, a quattro giornate dal termine. Il suo successore, da poco ufficializzato, è Francesco Baldini, che da qualche giorno non è più l’allenatore del Catania, escluso dal campionato e fallito. Per Baldini, da calciatore, anche una fugace apparizione in riva allo Stretto: 9 presenze per lui nel 2001-2002, in Serie B, la stagione che ha permesso alla Reggina di tornare immediatamente in Serie A.