13 Aprile 2022 16:03

L’Unione Europea versa la prima rata da 21 miliardi di euro del Pnrr all’Italia

“Buone notizie per l’Italia: al via il primo pagamento dal Next Generation Eu per 21 miliardi di euro per l’Italia”. Lo ha annunciato su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Complimenti all’Italia. Next Generation Eu è l’opportunità di una generazione”, aggiunge. L’Unione Europea, dunque, versa la prima rata da 21 miliardi di euro del Pnrr al nostro paese.