Serie C, tris Catanzaro e secondo posto: risultati, classifica finale e tutti i verdetti del girone C

24 Aprile 2022 19:48

Serie C girone C: risultati della 38ª e ultima giornata, classifica finale e tutti i verdetti: la promossa in B, le qualificate ai playoff, ai playout e le retrocesse

Serie C 2021-2022, parola fine: dopo l’ultima giornata nel girone A e B tra ieri e oggi pomeriggio, anche il girone C si è chiuso con le gare delle 17.30. Già deciso il salto in B del Bari, che perde in casa col Palermo e permette ai rosanero di agganciare il terzo posto finale, scavalcando il Foggia sconfitto ad Avellino. Il Catanzaro, invece, ne fa 3 alla Vibonese già retrocessa e mantiene il secondo posto, importante in ottica playoff. Di seguito i risultati dell’ultimo turno, la classifica finale e i tutti i verdetti del raggruppamento.

RISULTATI 38ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 24 APRILE

ore 17:30

Bari-Palermo 0-2

Campobasso-Potenza 1-1

Foggia-Avellino 2-0

Juve Stabia-Virtus Francavilla 4-0

Monopoli-Fidelis Andria 2-1

Monterosi Tuscia-Latina 0-1

Picerno-Taranto 2-2

Turris-Paganese 4-2

Vibonese-Catanzaro 0-3

CLASSIFICA FINALE SERIE C GIRONE C

Bari 75 Catanzaro 67 Palermo 66 Avellino 64 Monopoli 59 Virtus Francavilla 56 Foggia 54 Turris 52 Monterosi 51 Picerno 50 Juve Stabia 49 Latina 45 Campobasso 44 Messina 39 Taranto 39 Potenza 37 Fidelis Andria 30 Paganese 26 Vibonese 21 Catania escluso

VERDETTI SERIE C GIRONE C

PROMOSSA IN SERIE B

Bari

QUALIFICATE AI PLAYOFF

Catanzaro

Palermo

Avellino

Monopoli

Virtus Francavilla

Foggia

Turris

Monterosi

Picerno

AI PLAYOUT

Fidelis Andria

Paganese

RETROCESSA IN SERIE D

Vibonese

*Catania escluso

PROGRAMMA PLAYOFF SERIE C GIRONE C

1° TURNO

Monopoli-Picerno

Virtus Francavilla-Monterosi

Foggia-Turris

Catanzaro, Palermo e Avellino qualificate ai turni successivi

PROGRAMMA PLAYOUT SERIE C GIRONE C