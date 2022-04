Vela, tappa internazionale Sicilia-Calabria: splendida prova di Vincenzo Gulino a Palermo

6 Aprile 2022 10:47

Tappa Campionato Internazionale Sicilia-Calabria, all’edizione Una Vela Senza Esclusi ottima performance del velista calabrese Vincenzo Gulino

Si è tenuta a Palermo dal 31 marzo al 3 aprile l’ennesima edizione di Una Vela Senza Esclusi, tappa Campionato Internazionale Sicilia-Calabria. Vari i circoli presenti, sia del Nord che del Sud. Le barche coinvolte sono state ben dodici, di cui tre equipaggi singoli e nove doppi. Nel primo giorno di regata sono state disputate due prove con condizioni meteo non facilissime (vento medio sui 17 km con raffiche arrivate anche a 25), ma nonostante ciò gli atleti, coraggiosi, hanno fatto il loro lavoro. Nella prima prova Vincenzo Gulino ha chiuso con un bellissimo primo posto generale, mentre nella seconda prova ha chiuso quinto, ma secondo in singolo per aver imbarcato un bel po’ d’acqua in seguito a una forte raffica di venti, infatti la prova è stata chiusa in anticipo alla prima poppa. Il sabato è stato tutto annullato causa condizioni meteo impossibili. Domenica, invece, subito in acqua per disputare due prove nelle quali Vincenzo ha conquistato due primi posti con molto distacco, portando a casa il primato in classifica. Tutto questo servirà come esperienza per le prossime regate e anche per aumentare l’autostima e il suo stato d’animo in vista del Campionato Nazionale a Oristano (Sardegna), il Cico a Gaeta e il Campionato Mondiale in Giappone.

Oltre a ciò, anche le convocazioni nei due precedenti raduni nazionali a Punta Ala, e la soddisfazione del coach Filippo Maretti, sono stati di grande stimolo al giovane velista calabrese. Grande soddisfazione è stata, inoltre, espressa dal presidente del Comitato Paralimpico Calabria, Antonello Scagliola, per il risultato straordinario ottenuto dal giovane velista calabrese che conferma la sua costanza dii rendimenti e diventa, sempre più, punto di riferimento della vela Paralimpica nostrana. Il presidente Scagliola si è complimentato anche con il tecnico Luca Giaquinta e con la presidente del Circolo Velico Crotone, Paola Proto, e con il delegato CIP Calabria per la provincia di Crotone, Venturino Pugliese, per l’ottimo lavoro svolto nel settore Paralimpico. Apprezzamento è arrivato anche dal Delegato Nazionale del Para Selling, il reggino Fabio Colella, che ha sottolineato la grande crescita della vela paralimpica in Calabria.