Vaccino, Speranza: “in autunno valuteremo quarta dose per altre fasce d’età”

11 Aprile 2022 10:47

“Ora la guerra ha sostituito il Covid, ma in realtà si è solo aggiunta”: è il monito del ministro della Salute

“Mentre sui media la guerra ha sostituito il Covid, nella realtà si è semplicemente aggiunta. Su questo dovremo fare uno sforzo comunicativo importante e insistere con la vaccinazione. Adesso le nostre autorità sanitarie hanno disposto il secondo richiamo, la cosiddetta quarta dose, per ottantenni, ospiti delle Rsa e anziani fragili. In autunno valuteremo un richiamo più esteso anche per le altre fasce d’età. Mi fa piacere che Ema e Ecdc abbiano dato la stessa linea anche agli altri Paesi europei”. E’ quanto ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano ‘La Stampa’, in cui ha espresso la possibilità di estendere la platea della quarta dose anche ad altre fasce di popolazione per il prossimo autunno.