15 Aprile 2022 17:54

Il presidente si gira come a cercare qualcuno, che però non è lì

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è reso protagonista di una nuova gaffe. Al termine di un intervento rilasciato all’Università della Carolina del Nord, dopo gli applausi dei presenti, il leader americano si è girato per stringere la mano a qualcuno che doveva essere vicino lui, ma in quel momento non c’era nessuno. Visibilmente spaesato, come se stesse cercando una persona in particolare, ha atteso qualche secondo prima di scendere dal palco.