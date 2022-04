Reggio Calabria, Cardus eletto migliore amaro al mondo: “modello cooperativistico che ci rende orgogliosi”

9 Aprile 2022 11:14

Premiazione amaro Cardus le congratulazioni del Unci Calabria

Al “World Spirits Award” (WSA 2022) l’Amaro “Cardus”, prodotto dalla Cooperativa Bergamia di Brancaleone, (RC) ha ricevuto la medaglia d’oro come miglior amaro del mondo ed è stato scelto e premiato tra 450 prodotti alcolici provenienti da tutto il mondo. “Questo prestigioso riconoscimento conferma l’eccellenza e la qualità della imprese locale nonché l’unicità dei prodotti del territorio”, si legge nella nota di Unci Calabria.

La cooperativa Bergamia “riunisce in sé tutte queste caratteristiche e UNCI Calabria, associazione a cui la cooperativa aderisce, non può non sottolineare con particolare orgoglio che tutto questo è anche frutto del costante impegno e contributo che l’associazione dà ai suoi iscritti ed aderenti per la diffusione e sviluppo del movimento cooperativo. Questo riconoscimento è un’ulteriore positiva dimostrazione di quanto sia vincente il modello cooperativistico e la cultura di “fare rete” tra produttori, imprese e territorio sostenuti, assistiti e supportati dall’UNCI Calabria che affianca le imprese ad essa aderenti fornendo servizi e consulenze affinché queste possano affrontare e vincere, con competenza e capacità, le sfide sempre più impegnative che i mercati nazionali e internazionali presentano”.