Ue: Tajani, ‘si faccia carico di chi subisce sanzioni Russia’

30 Aprile 2022 21:47

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – ‘Così come è giusto infliggere delle sanzioni alla Russia, sarebbe altrettanto opportuno che l’Europa si facesse carico di una ‘copertura’ politica ed economica nei confronti di chi ne subirà di più le conseguenze”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo alla convention ‘L’Italia del Futuro-Costruttori di futuro a Bergamo e in Lombardia’, organizzata a Bergamo dal movimento azzurro.

‘Noi ‘ ha continuato ‘ non diciamo solamente: ‘bisogna fare’ ma abbiamo messo nero su bianco le proposte alla Commissione Ue, primo firmatario proprio il presidente Silvio Berlusconi. Chiediamo il rinvio del patto di stabilità e anche una modifica; poi servirebbe un altro Recovery Plan per garantire all’Europa l’autosufficienza energetica e agroalimentare, ovvero garantire l’accoglienza ai rifugiati, anche provenienti dall’Africa”.

‘Altro punto è la difesa comune europea. Non possiamo perdere altro tempo su questo aspetto ‘ ha sottolineato Tajani ‘ se come Unione vogliamo essere realmente influenti. E questo significa anche valorizzare le eccellenze del nostro Paese nel campo dell’industria della difesa”. E ancora, ‘la ricostruzione dell’Ucraina. Dovrà essere l’Europa a farsi carico di questi investimenti”. Infine, ‘riteniamo che la Bce debba farsi carico, almeno fino alla fine di quest’anno, all’acquisto dei titoli di Stato in misura non inferiore rispetto a quanto fatto in questo periodo. Fondamentale per immettere denaro sul mercato”.