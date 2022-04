Ucraina, il cancelliere tedesco Scholz: “faccio di tutto per evitare Terza Guerra Mondiale e conflitto nucleare”

22 Aprile 2022 11:58

Olaf Scholz torna a parlare della guerra in Ucraina: il cancelliere tedesco sottolinea il suo impegno per evitare Terza Guerra Mondiale e conflitto nucleare

“Io faccio di tutto per evitare una escalation, che possa condurre a una Terza Guerra Mondiale. Non deve esserci una guerra nucleare“. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz in un’intervista allo “Spiegel”, secondo un’anticipazione del numero in uscita nel weekend, in merito a una domanda riguardante le armi inviate a supporto dell’Ucraina. Scholz ha sottolineato quanto l’impegno della Germania sia in favore della risoluzione del conflitto nella maniera più pacifica possibile. La questione, attualmente molto dibattuta in Germania, non viene gestita in base a un sentimento di “paura“, ha spiegato Scholz, ma in base a “una responsabilità politica“.