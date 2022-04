Ucraina: portavoce ministro Difesa, ‘abbiamo bisogno di aiuto militare illimitato’

28 Aprile 2022 13:36

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “L’aiuto degli Usa e dell’Ue è un importante elemento nelle contromisure all’aggressione russa. E in Ucraina stanno già arrivando le prime partite del nuovo pacchetto degli aiuti militari Usa di 800 milioni di dollari. Però, come ha già sottolineato il Presidente Zelensky per salvare la nostra gente e le nostre città l’Ucraina ha bisogno di un aiuto militare illimitato. In quanto la Russia utilizza contro di noi tutto il suo arsenale disponibile, senza limitazioni”. Lo dice all’Adnkronos il colonnello Oleksandr Motuzianyk, portavoce e rappresentante ufficiale del ministro della Difesa dell’Ucraina Alexei Reznikov.

di Roberta Lanzara