Ucraina, Papa Francesco: “la guerra distrugge tutti, anche il vincitore”

23 Aprile 2022 14:36

Ucraina, Papa Francesco: “le lacrime di Maria sono anche segno del pianto di Dio per le vittime della guerra che sta distruggendo non solo l’Ucraina”

“Le lacrime di Maria sono anche segno del pianto di Dio per le vittime della guerra che sta distruggendo non solo l’Ucraina; siamo coraggiosi e diciamo la verità: sta distruggendo tutti i popoli coinvolti nella guerra. Tutti”. E’ quanto ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza la Comunità pastorale “Madonna delle Lacrime”. “Perché la guerra – rimarca il Santo Padre – non solo distrugge il popolo sconfitto, no, distrugge anche il vincitore; distrugge anche coloro che la guardano con notizie superficiali per vedere chi è il vincitore, chi è lo sconfitto. La guerra distrugge tutti. Attenti a questo. Al suo Cuore immacolato abbiamo affidato la nostra supplica, e siamo certi che la Madre l’ha accolta e intercede per la pace, perché lei è la Regina della Pace. E la Madre della Pace”, conclude il Papa