Ucraina: ong Gb, ‘soldati russi godono di ‘tacito consenso’ per stupri’

24 Aprile 2022 13:44

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – I soldati russi hanno ricevuto un “tacito consenso”a violentare civili durante l’invasione dell’Ucraina. Lo ha detto a Sky un dirigente britannico dell’organizzazione per i diritti umani ‘Baroness Kennedy of The Shaws’, che è parte della task force impiegata per ricostruire i casi di presunti crimini di guerra in Ucraina, secondo cui esistono evidenze di questi atti commessi dalle truppe russe.

Il dirigente ha dichiarato che ai soldati è concessa una sorta di ‘immunità’ poiché nessuno sarà punito per questo tipo di crimini. “Sarà molto difficile incriminare per questi reati le persone che li hanno commessi”, ha aggiunto.