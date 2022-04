Ucraina: Fratoianni, ‘Pdl per inchiesta Parlamento su legami politici italiani e Russia’

3 Aprile 2022 18:04

Roma, 3 apr (Adnkronos) – “Anche oggi il settimanale L’Espresso pubblica notizie relative a rapporti opachi tra esponenti politici italiani, della Lega, e ambienti del partito russo di Putin e delle autoproclamate repubbliche del Dombass. Ancora ombre su cui occorre fare piena luce”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

‘E sono sempre più convinto della necessità che il Parlamento predisponga al più presto una commissione d’inchiesta per verificare cosa è successo nel corso di questi anni tra politici e partiti italiani e Stati stranieri, quali rapporti si siano venuti a creare, se e quali passaggi di denaro sono avvenuti”, prosegue.

‘è per questo che mi auguro che siano tanti i parlamentari che sottoscriveranno la prossima settimana la proposta di legge che stiamo predisponendo – conclude Fratoianni – per questo tipo di commissione di inchiesta. Ne va della trasparenza e della credibilità delle forze politiche e delle Istituzioni di questo Paese”.