Ucraina: Della Vedova, ‘doveroso stop gas russo, troviamo con Ue modo per farlo’

3 Aprile 2022 17:58

Roma, 3 apr (Adnkronos) – “Bucha è un richiamo alla crudeltà inumana di questa guerra di Putin. è un richiamo ad agire, a disarmare in ogni modo i violenti. è un richiamo all’Europa e a tutti noi su cosa stiamo finanziando ogni giorno acquistando il gas Russo”. Lo dice il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova.

“Sospendere l’acquisto di gas russo fino al cessate il fuoco sarebbe doveroso ed umano. Sarebbe nell’interesse dell’Europa che vuole costruire un futuro di libertà e democrazia e quindi di pace. Proviamo e cercare insieme, in Europa, un modo ragionevole per farlo”, aggiunge . Lo afferma il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.