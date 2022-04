Ucraina: ambasciatrice Svizzera, ‘rapporti con Italia sempre più saldi’

6 Aprile 2022 15:59

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo una frontiera di 800 km in comune con l’Italia, è la più lunga rispetto a qualsiasi altro paese per la Svizzera. Lo scambio commerciale e di servizi tra Italia e Svizzera è di un miliardo di euro a settimana. Nessun paese al mondo ha una densità di amore per il made in Italy più alta della Svizzera. La Svizzera compra dall’Italia più che dalla Cina, India e Russia messi insieme. Anche solo con questi dati, non so cosa possa descrivere meglio l’unità dei rapporti tra Svizzera e Italia”. Lo afferma l’Ambasciatrice di Svizzera in Italia, Malta e San Marino, Monica Schmutz Kirgoz, ospite oggi in esclusiva ad ‘Adnkronos Live’.