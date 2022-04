La tv argentina con Denis esalta Reggio Calabria: “è la culla della Magna Grecia” | VIDEO

29 Aprile 2022 22:07

La rubrica sudamericana Super Calcio, in un’intervista con l’attaccante argentino, percorre le vie di Reggio Calabria, esaltandone la bellezza storica e paesaggistica

German Denis attira a sé i riflettori della tv sudamericana. Le telecamere provenienti dall’Argentina, intervistando il campione della Reggina, hanno esaltato anche l’Italia, in particolar modo “la bellezza del Sud Italia che può aumentare in maniera esponenziale” rispetto al resto del Paese. Reggio Calabria “è sul balcone che affaccia sullo Stretto di Messina ed è l’epicentro della Magna Grecia”, viene spiegato nel meraviglioso video che riprende dall’altro prima il borgo di Scilla e poi il Lungomare Falcomatà. Le immagini si spostano poi al Sant’Agata, dove appunto il protagonista è il Tanque, autore in allenamento di un gol su punizione che fa esultare i compagni.

Denis ha raggiunto la Calabria in una fase avanzata della esperienza sportiva, “ma questo mi ha permesso di giocare in campionati competitivi”. L’argentino, infatti, iniziò a vestire la casacca amaranto nel 2019 ma riuscì a guidare con i suoi gol la compagine dalla Serie C alla Serie B. “Quando lo stadio è pieno dalle tribune si sente un tifo molto caldo, come quello argentino. Al Granillo sembra di essere davvero in Argentina quando i sostenitori riempiono le tribune”, ha affermato l’attaccante ex Napoli e Udinese. “Il posto è magico, non solo per la sua storia, ma anche per lo scenario dello Stretto di Messina. Inoltre, è un posto perfetto per pescare, è una caratteristica del luogo”, prosegue Denis.

Le riprese giungono successivamente sul “pittoresco” Corso Garibaldi, “la via principale della città che si trova sotto il meraviglioso Castello Aragonese”. Insomma, per Denis è quasi come sentirsi a casa, è anche per questo che ha scelto di chiudere la sua storia calcistica a Reggio Calabria. Una città perfetta per l’argentino, perché sporge sul mare e per gran parte dell’anno viene baciata dal sole. La scelta giusta per terminare al meglio una carriera coronata di successi.