Truffe con il nome di Bassetti, il virologo mette in guardia: “mai inventato creme e non vendo prodotti”

26 Aprile 2022 12:16

Truffe orchestrate utilizzando il nome di Matteo Bassetti: il virologo mette in guardia da presunte creme e prodotti medici venduti a suo nome. Il tutto è già stato denunciato in Procura

“In questi giorni, ho ricevuto decine di mail con richiesta di informazioni per una crema – che io avrei inventato – per curare l’artrosi oltreché per un antiparassitario per la cura del papilloma e di altri prodotti per il cuore. Voglio ribadire che si tratta di truffe già denunciate alla Procura della Repubblica: io non ho inventato nulla di tutto ciò né tanto meno, sono promotore di questo prodotti venduti esclusivamente online“. È quanto dichiarato da Matteo Bassetti attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. Il direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova ha denunciato in Procura presunte vendite di creme e prodotti usati in ambito medico spacciati come “inventati da Matteo Bassetti“. La chiosa finale del virologo: “non fatevi fregare. Sono tutte notizie false“.