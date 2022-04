Trasporto pubblico locale in Calabria: i mezzi hanno in media 12.3 anni, peggio rispetto alla media nazionale

14 Aprile 2022 16:38

In Calabria al momento non risultano veicoli nel parco autobus a emissioni zero: elettrici o idrogeno

In Calabria l’età media dei veicoli assicurati del parco autobus è di 12,3 anni (media italiana 10,1 anni). Il dato, riferito al 31 dicembre del 2021, è riportato nel report sul Tpl del ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, con i dati forniti dalla Motorizzazione civile. I veicoli diesel circolanti in Calabria sono 1.801, di questi 444 sono euro 6, 357 euro 5, 106 euro 4, 600 euro 3, 277 euro 2, 16 euro 1, un automezzo euro 0. Il dato in percentuale evidenzia quindi che il 24,7% dei veicoli circolanti è euro 6, mentre la quota più consistente, con il 33,3%, è euro 3.

Tra le città calabresi prese in esame dal Mims, Reggio Calabria conta 452 veicoli diesel Tpl circolanti, il 32,52% di questi sono euro 3, il 28,10% euro 6, il 20,80% euro 5, il 20,07% euro 4, l’11,28% euro 2. In Calabria al momento non risultano veicoli nel parco autobus a emissioni zero: elettrici o idrogeno.