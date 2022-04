1 Aprile 2022 15:50

La strada è a doppio senso di circolazione, su entrambe le corsie si percorre il tratto a velocità molto ridotta

Traffico intenso in questi minuti sulla A18 Messina-Catania, a causa di un incidente verificatosi in una galleria. Una plafoniera si sarebbe staccata dal tetto, non ha però provocato feriti. Intervenuta sul luogo anche la Polizia. Le auto procedono con un andamento molto lento tra gli svincoli di Giardini Naxos e Roccalumera, in direzione sud. Necessario procedere con cautela.