Torch run, la presentazione dell’evento in Cittadella. Princi: “un onore ospitare la fiaccola paraolimpica”

26 Aprile 2022 16:01

“Sarà una giornata all’insegna del colore, legata alla speranza e alla fondamentale importanza dello sport, quale strumento di inclusione sociale e di coesione. Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente Occhiuto. Per noi sarà onore ospitare la fiaccola paraolimpica il prossimo 28 aprile nel piazzale antistante la Cittadella”. Così il Vicepresidente della Giunta Regionale, Giusi Princi, durante la conferenza stampa di presentazione della principale tappa in Calabria di “Torch Run”, promossa dall’Associazione Special Olympics, che pone come protagonisti gli atleti con disabilità. La tappa in Cittadella regionale è diventato un vero e proprio evento, grazie al coinvolgimento della Vicepresidenza e della Protezione Civile. Il piazzale si trasformerà per una giornata in un palcoscenico di emozioni, grazie ad una manifestazione dal forte impatto socioculturale, oltre che sportivo. “È un onore per noi essere al fianco di questa iniziativa – ha dichiarato il dirigente della Protezione Civile, Fortunato Varone -. Siamo sempre impegnati in prima linea, mossi dallo spirito di solidarietà. In questo caso, siamo noi a dire grazie perché è un’occasione di arricchimento. Questi atleti ci insegnano tanto, sono speciali perché mostrano di avere tante abilità, nonché caparbietà e tenacia, nonostante le difficoltà che la vita ha posto loro“. È in grande stile che la Calabria saluterà la “fiaccola della speranza” che accenderà il braciere olimpico dei prossimi XXXVII Giochi Nazionali Estivi Special Olympics che si terranno a Torino. Il “Torch Run”, che rappresenta la fiaccola delle Olimpiadi speciali, è partito lo scorso 18 marzo da Udine, nella regione che ha ospitato gli ultimi Giochi Nazionali Invernali e terminerà il suo percorso il prossimo 5 giugno a Torino in occasione della Cerimonia di Apertura dei Giochi, dopo aver girato tutte le regioni d’Italia. Oggi, all’incontro con la stampa per annunciare i dettagli di giorno 28, oltre al Vicepresidente Princi e al Direttore generale della Protezione Civile Calabria, Fortunato Varone, hanno partecipato il Vicequestore vicario di Catanzaro, Renato Panvino, il Direttore Special Olympics Team Calabria, Luisa Elitro, e il referente per la Provincia catanzarese, Francesco Miscioscia. A moderare la conferenza Domenico Gareri, conduttore della manifestazione di dopodomani. Presente alla conferenza stampa anche una delegazione di atleti calabresi Special Olympics Team.