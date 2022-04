“The Impact Rankings 2022”, Unime si classifica nella fascia 101-200 per l’SDg3 dedicato alla Salute

Unime si posiziona nella fascia 101-200 su 1161 istituzioni valutate per l’SDg3 “Health” del THE Impact ranking 2022, una classifica specificatamente stilata per misurare l’impatto delle università di tutto il mondo nel loro impegno alla realizzazione degli SDG (Sustainable Development Goals), gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile definiti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Rispetto allo scorso anno, Unime vanta un miglioramento nelle 2 metriche relative a “Ricerca” e “Laureati”.