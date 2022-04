Tetto al prezzo del gas in Spagna e Portogallo, accordo politico a 40 euro a megawatt

26 Aprile 2022 20:26

Spagna e Portogallo introdurranno un tetto al prezzo del gas, accordo politico a 40 euro a megawatt

Spagna e Portogallo introdurranno un tetto al prezzo del gas. E’ quanto annunciano i Ministri dell’Ambiente dei due Paesi, Teresa Ribera e Duarte Cordeiro, in conferenza stampa a Bruxelles dopo un incontro con la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager. L’Ue, dunque, ha dato il via libera alla proposta dei due Paesi per abbassare il costo delle bollette dell’elettricità fissando un tetto al prezzo del gas nella Penisola Iberica. L’accordo arriva dopo alcune trattative con Bruxelles.